Juventus | la probabile formazione di Pirlo per il Porto

Probabili formazioni: le possibili scelte di Pirlo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Andrea Pirlo sembra orientato ad affidarsi all'esperienza per il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Porto. Il tecnico bianconero potrebbe puntare su Bonucci e Chiellini in difesa con Alex Sandro che tornerebbe in fascia. A centrocampo spazio a Ramsey con McKennie in panchina inizialmente. In avanti nessun dubbio: CR7 con Morata. Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo.