Juventus, i convocati per la sfida Champions con il Porto (Di martedì 9 marzo 2021) La Juventus ha poco fa reso noto la lista dei calciatori convocati per la gara di Champions League contro il Porto, in programma questa sera all'Allianz Stadium di Torino. Questo l'elenco completo: Portieri: Szczesny; Pinsoglio, Buffon; difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta; centrocampisti: Mckennie Arthur, Rabiot, Ramsey, Chiesa, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevki; attaccanti: Ronaldo, Morata. Foto: instagram Cristiano Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

