Juventus favorita col Porto, le quote dei bookies (Di martedì 9 marzo 2021) Per gli analisti di Snai la vittoria della Juventus è nell'aria, a 1,45; molto più alte le quote del pari, a 4,75, e del «2», dato addirittura a 7 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 9 marzo 2021) Per gli analisti di Snai la vittoria dellaè nell'aria, a 1,45; molto più alte ledel pari, a 4,75, e del «2», dato addirittura a 7 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MCalcioNews : Dimas: 'Juventus favorita. Se non vince nulla la stagione è fallimentare' - OiaServicesLtd : RT @Agimegitalia: #Scommesse calcio, #ChampionsLeague: contro il #Porto su #Betaland #Juventus ai quarti a quota 1,59 @Betaland_it https:/… - ENJOYBET_OIA : #Juventus: battuta la Lazio in campionato, deve subito concentrarsi sulla #ChampionsLeague e sul Porto. Sulla lava… - Betaland_it : RT @Agimegitalia: #Scommesse calcio, #ChampionsLeague: contro il #Porto su #Betaland #Juventus ai quarti a quota 1,59 @Betaland_it https:/… - FirenzePost : Juventus favorita col Porto, le quote dei bookies -