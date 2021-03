JUVENTUS | Esonerato Pirlo? Ecco cosa ha detto De Ligt! (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pirlo Esonerato dalla JUVENTUS dopo l’eliminazione dalla Champions League. E’ questa la richiesta di molti tifosi bianconeri che sui social network iniziano subito a dare le colpe all’allenatore per la brutta partita della JUVENTUS contro il Porto. Il ritorno degli ottavi di Champions vede i bianconeri partire in svantaggio, dopo aver perso per due reti a uno all’andata. Il possibile esonero di Andrea Pirlo sarebbe attualmente oggetto di discussione all’interno della dirigenza bianconera. La partita si apre con i portoghesi che passano in vantaggio con un calcio di rigore a metà del primo tempo. La JUVENTUS riesce a pareggiare con Chiesa ad inizio secondo tempo e mette dentro il due a uno nel giro di pochi minuti. Il Porto intanto resta in dieci uomini. Il clou del match avviene però ... Leggi su giornal (Di mercoledì 10 marzo 2021)dalladopo l’eliminazione dalla Champions League. E’ questa la richiesta di molti tifosi bianconeri che sui social network iniziano subito a dare le colpe all’allenatore per la brutta partita dellacontro il Porto. Il ritorno degli ottavi di Champions vede i bianconeri partire in svantaggio, dopo aver perso per due reti a uno all’andata. Il possibile esonero di Andreasarebbe attualmente oggetto di discussione all’interno della dirigenza bianconera. La partita si apre con i portoghesi che passano in vantaggio con un calcio di rigore a metà del primo tempo. Lariesce a pareggiare con Chiesa ad inizio secondo tempo e mette dentro il due a uno nel giro di pochi minuti. Il Porto intanto resta in dieci uomini. Il clou del match avviene però ...

salv_amoroso : Debacle pesantissima per la Juventus di Andrea Pirlo. Maurizio Sarri esonerato dopo una stagione incredibile per l'… - amos9191 : @PaPaganini La Juventus ha esonerato Sarri per fare meglio e sta facendo peggio. Ha acquistato Ronaldo per provare… - germanocassese : Pirlo esonerato e dico addio alla juventus 20-21 delusione piu grande della mia vita. 4 anni dopo Cardiff siamo anc… - nonlapassopapi : godo perché Andrea Pirlo quando verrà esonerato dalla Juventus (dopo non averci nemmeno fatto qualificare alla cham… - TUTTOJUVE_COM : Condò: 'La Juventus ha esonerato due allenatori con lo scudetto sul petto, e con Pirlo?' -

Ultime Notizie dalla rete : JUVENTUS Esonerato DIRETTA/ Juventus Porto (risultato 1 - 1) streaming Canale 5: pareggia Chiesa! di Claudio Franceschini) GLI ALLENATORI L'analisi degli allenatori in Juventus Porto ci porta a ...Europa League raggiungendo la finale di Coppa del Portogallo (ma nonostante questo è stato esonerato), ...

Calciomercato, Allegri tratta il suo ritorno - Destinazione clamorosa Bomba di calciomercato riguardo il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è fermo ormai da quasi due stagioni, ovvero da quando è stato esonerato dalla Juventus Allegri ha fretta di tornare ad allenare dopo ormai due stagioni vissute da disoccupato di lusso. Il futuro del tecnico livornese, nel mirino soprattutto della Roma per il ...

Juventus, ultimatum Pirlo: rischio esonero se non passa in Champions Stop and Goal Dalla Russia - Allegri nel mirino dello Shakhtar: primi contatti Secondo quanto riporta il portale russo Matchtv.ru, l'ex allenatore della Juventus, è finito nel mirino dello Shakhtar Donetsk.

Juventus-Porto, bianconeri eliminati: tutti contro Pirlo! Dopo l’eliminazione dalla Champions League, Andrea Pirlo finisce nel mirino della cricca. I tifosi vogliono il tecnico fuori dalla Juventus Non basta la superiorità numerica alla Juventus, dopo ...

