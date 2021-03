Juventus, Cristiano Ronaldo è una garanzia: il dato in Champions League (Di martedì 9 marzo 2021) La Juventus arriva alla decisiva sfida contro il Porto con il morale alto dopo la vittoria sulla Lazio: garanzia Cristiano Ronaldo La Juventus affronta il Porto nella più classica delle sfide da dentro o fuori: i bianconeri devono vincere contro i portoghesi per approdare ai quarti di finale. L’arma in più, e nemmeno segreta, è Cristiano Ronaldo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Come evidenzia La Stampa, CR7 ha passato gli ottavi di Champions League 9 volte su 10 nell’ultimo decennio con l’unica dolorosa eccezione della doppia sfida contro il Lione della scorsa edizione della coppa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Laarriva alla decisiva sfida contro il Porto con il morale alto dopo la vittoria sulla Lazio:Laaffronta il Porto nella più classica delle sfide da dentro o fuori: i bianconeri devono vincere contro i portoghesi per approdare ai quarti di finale. L’arma in più, e nemmeno segreta, è. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Come evidenzia La Stampa, CR7 ha passato gli ottavi di9 volte su 10 nell’ultimo decennio con l’unica dolorosa eccezione della doppia sfida contro il Lione della scorsa edizione della coppa. Leggi su Calcionews24.com

