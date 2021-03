Juve ancora fuori agli ottavi di Champions | il Porto dopo il Lione

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Disastro. Lanon riesceuna volta a centrare i quarti di, esceesattamente come era accaduto la scorsa stagione contro il. Con la differenza non trascurabile che lapoi avrebbe vinto uno scudetto per molti “scontato”. Ma qui di scontato c’è nulla, se non il fallimento di un progetto, fin qui non solo europeo all’interno di una stagione disastrosa. E se aggiungiamo che nel 2019 fa laera uscita ai quarti per merito dell’Ajax, era il primo anno di Ronaldo in bianconero, il quadro è completo. foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CorSport : #Juve ancora fuori dalla #Champions: ironie e sfottò sui social ?? - Salvo2410libero : Strepitosa Juve che un anno dopo rispetta ancora tutti i decreti in vigore #iorestoacasa - IlGiannon : @gobbofino @CalcioFinanza Tipo la juve che ha 4 mensilità arretrate del campionato scorso ancora da pagare - LIVEJAHEAD : RT @NonCliente: «Siamo l’armata bianconera. E mai nessun ci fermerà. Noi saremo sempre qua, Se la Juve giocherà. Forza Juve, Vinci ancora p… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Pirlo, cancelliamo questa gara, ora il campionato Tecnico Juve: abbiamo ancora tante partite da giocare -

Ultime Notizie dalla rete : Juve ancora

Porto in 10 eall'assalto. Clamorosa l'occasione arrivata sui piedidi Chiesa: al 56' lancio in area per l'attaccante che di testa salta Marchesin in uscita ma in scivolata, contrastato ...Con i suoi gol sveglia unaassopita. Mostruoso ( 11' 1ts Bernardeschi 5 : non incide). MORATA ... PIRLO 5 Passa dalle stalle alle stelle ealle stalle nel giro di una sola partita. L'...La rescissione col Dalian si è fatta tardi, in Svezia c’era uno dei pochi mercati ancora aperti e Marek ha approfittato firmando per una squadra storica. Non voleva restare fermo 3 mesi, ora avrà una ...L'ex difensore Moreno Torricelli rincuora la Juventus in diretta su JTV: “L’amarezza è veramente molto pesante e ora la rabbia si deve trasformate in voglia ...