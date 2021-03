Jomi Salerno, nuovo rinvio per la gara contro l’HAC Nuoro (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Jomi Salerno è costretta nuovamente a mordere il freno. E’ stato infatti disposto dalla FIGH il rinvio della gara in programma domani (mercoledì 10 marzo) con inizio alle ore 15:30 alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro l’HAC Nuoro. Il match era in programma lo scorso 3 marzo ma fu rinviato d’ufficio dalla FIGH in seguito all’accertata positività di alcune atlete della Cassa Rurale Pontinia, registrate dopo il match tra sarde e laziali disputatosi lo scorso 27 febbraio, che fecero scattare il provvedimento di isolamento fiduciario per le atlete isolane. Essendo le atlete dell’HAC Nuoro ancora in isolamento fiduciario si è provveduto ad un nuovo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Laè costretta nuovamente a mordere il freno. E’ stato infatti disposto dalla FIGH ildellain programma domani (mercoledì 10 marzo) con inizio alle ore 15:30 alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Il match era in programma lo scorso 3 marzo ma fu rinviato d’ufficio dalla FIGH in seguito all’accertata positività di alcune atlete della Cassa Rurale Pontinia, registrate dopo il match tra sarde e laziali disputatosi lo scorso 27 febbraio, che fecero scattare il provvedimento di isolamento fiduciario per le atlete isolane. Essendo le atlete delancora in isolamento fiduciario si è provveduto ad un...

