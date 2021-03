Johnson&Johnson, schiaffo all’Ue: “Non assicuriamo le prime 55 milioni di dosi di vaccino” (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – Cattive notizie all’Ue da Johnson&Johnson: la multinazionale ha infatti comunicato a Bruxelles di avere problemi di approvvigionamento che potrebbero ostacolare la fornitura di 55 milioni di dosi del suo vaccino contro il coronavirus nel secondo trimestre dell’anno. Lo hanno riferito fonti Ue all’agenzia Reuters. Il vaccino Johnson&Johnson, che non prevede la somministrazione della dose di richiamo, dovrebbe essere approvato l’11 marzo dall’Ema. L’azienda Usa si era impegnata a fornire 200 milioni di dosi all’Unione europea nel corso del 2021. E’ chiaro che in questo momento qualsiasi ritardo rappresenterebbe un enorme colpo ai piani di vaccinazione Ue, già ostacolati da forniture irregolari da altri produttori di vaccini. Johnson&Johnson, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – Cattive notizieda Johnson&Johnson: la multinazionale ha infatti comunicato a Bruxelles di avere problemi di approvvigionamento che potrebbero ostacolare la fornitura di 55didel suocontro il coronavirus nel secondo trimestre dell’anno. Lo hanno riferito fonti Ue all’agenzia Reuters. IlJohnson&Johnson, che non prevede la somministrazione della dose di richiamo, dovrebbe essere approvato l’11 marzo dall’Ema. L’azienda Usa si era impegnata a fornire 200diall’Unione europea nel corso del 2021. E’ chiaro che in questo momento qualsiasi ritardo rappresenterebbe un enorme colpo ai piani di vaccinazione Ue, già ostacolati da forniture irregolari da altri produttori di vaccini. Johnson&Johnson, ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Johnson&Johnson non assicura la fornitura di 55 milioni dosi di vaccino anti Covid all'Unione europea. #ANSA - repubblica : ?? Vaccini, Johnson&Johnson: 'Non garantiamo le 55 milioni di dosi del secondo trimestre' - MediasetTgcom24 : Media, Johnson&Johnson non assicura 55 milioni di dosi all'Ue #covid - luciodigaetano : @kittesencul @alienlini Sarà che i tir li bloccava Johnson. Dover non è in Italia - grino_pelle : 'In settimana arriva l'approvazione del #Vaccino #Johnson' -> 'Non garantite le consegne in Eu' Com'è che se lo fa… -