Johnson & Johnson assicura: "Manteniamo gli impegni con l'Ue (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - "In linea con il nostro accordo con la Commissione Ue, Manteniamo l'impegno a fornire 200 milioni di dosi del suo vaccino Janssen COVID-19 nel 2021, a partire dal secondo trimestre". Lo rende noto Johnson & Johnson in una nota. La casa farmaceutica prosegue: "Continuiamo ad avviare e attivare nuovi siti di produzione il più rapidamente possibile. Riconosciamo che questa è una sfida estremamente complessa, per noi e per tutti gli altri produttori di vaccini". L'azienda assicura: "Lavoriamo con i nostri partner, autorità di regolamentazione e governi per accelerare tutte le fasi del processo di produzione dei vaccini e per attivare i nostri siti di produzione non appena lo consentano le autorizzazioni delle autorità sanitarie.

