Jennifer Lopez, un mix di bellezza e ironia: la foto su Instagram incanta (Di martedì 9 marzo 2021) Sbirciare il profilo Instagram di Jennifer Lopez è una vera e propria full immersion nella bellezza. Ma la cantante è una donna estremamente autoironica e adora scherzare con i suoi followers, regalandogli qualche chicca a dir poco irresistibile. Come nel caso di uno scatto, pubblicato soltanto da poche ore, in cui la popstar si è lasciata ritrarre in una posa esilarante. La possiamo ammirare in tutto il suo naturale splendore mentre è immersa in una vasca da bagno piena di bollicine, ma non solo. C’è un particolare che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan e che ha fatto raggiungere al post più di due milioni di like: la splendida J.Lo ha modellato i capelli con lo shampoo, sollevandoli in un buffissimo ciuffo. Tutto il contrario di ciò che ci si aspetterebbe da una foto ammiccante in vasca da ... Leggi su dilei (Di martedì 9 marzo 2021) Sbirciare il profilodiè una vera e propria full immersion nella. Ma la cantante è una donna estremamente autoironica e adora scherzare con i suoi followers, regalandogli qualche chicca a dir poco irresistibile. Come nel caso di uno scatto, pubblicato soltanto da poche ore, in cui la popstar si è lasciata ritrarre in una posa esilarante. La possiamo ammirare in tutto il suo naturale splendore mentre è immersa in una vasca da bagno piena di bollicine, ma non solo. C’è un particolare che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan e che ha fatto raggiungere al post più di due milioni di like: la splendida J.Lo ha modellato i capelli con lo shampoo, sollevandoli in un buffissimo ciuffo. Tutto il contrario di ciò che ci si aspetterebbe da unaammiccante in vasca da ...

