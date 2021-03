Jannik Sinner ha trovato l’amore: ecco chi è la fidanzata Maria Braccini (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo settimane di insistenti gossip, alla fine l’astro nascente del tennis italiano Jannik Sinner ha rivelato di aver trovato l’amore. “É carina, alla mano e non mi mette alcuna pressione” , ha spiegato a Rai Sud Tirolo. Poi ha aggiunto: “Certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro. Stiamo insieme da settembre, lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta” . Ma chi è la fortunata? Niente a che vedere con il mondo del tennis, bensì con quello del web e della moda. Il suo nome è Maria Braccini, è del 2000, fa l’influencer ma per il resto non si sa molto, se non quello che si può apprendere dai social. Ad esempio a fine febbraio, in posa insieme a un pastore tedesco, aveva raccontato di aver sempre desiderato un cane. Proprio sotto quel post ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo settimane di insistenti gossip, alla fine l’astro nascente del tennis italianoha rivelato di aver. “É carina, alla mano e non mi mette alcuna pressione” , ha spiegato a Rai Sud Tirolo. Poi ha aggiunto: “Certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro. Stiamo insieme da settembre, lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta” . Ma chi è la fortunata? Niente a che vedere con il mondo del tennis, bensì con quello del web e della moda. Il suo nome è, è del 2000, fa l’influencer ma per il resto non si sa molto, se non quello che si può apprendere dai social. Ad esempio a fine febbraio, in posa insieme a un pastore tedesco, aveva raccontato di aver sempre desiderato un cane. Proprio sotto quel post ...

