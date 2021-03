Ivan Cardia: il leghista che canta “In Trentino si beve il vino, dalla damigiana” nello staff di Borgonzoni | VIDEO (Di martedì 9 marzo 2021) Da quando Lucia Borgonzoni è stata nominata sottosegretaria alla Cultura la musica è cambiata: in tutti i sensi. Infatti la leghista ha assunto nel suo staff Ivan Cardia, noto per essere il “menestrello della Lega” e per alcuni imperdibili successi Ivan Cardia: il leghista che canta “In Trentino si beve il vino, dalla damigiana” nello staff di Borgonzoni Lucia Borgonzoni si vantava di non leggere libri da tre anni quando è stata nominata sottosegretaria durante il governo gialloverde. Di sicuro però di allegre canzoni ne ha ascoltate e ne ascolterà. Ad esempio come non menzionare il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Da quando Luciaè stata nominata sottosegretaria alla Cultura la musica è cambiata: in tutti i sensi. Infatti laha assunto nel suo, noto per essere il “menestrello della Lega” e per alcuni imperdibili successi: ilche“InsiildiLuciasi vantava di non leggere libri da tre anni quando è stata nominata sottosegretaria durante il governo gialloverde. Di sicuro però di allegre canzoni ne ha ascoltate e ne ascolterà. Ad esempio come non menzionare il ...

Advertising

ninaeffemele : - Von_karoli : RT @AndreaMarano11: @Pennacchiiiii Sì chiama Ivan Cardia e fra i suoi capolavori ha un brano dal titolo:'Quant'è brutta la Boldrini' Adesso… - CarloneDaniela : RT @dukana2: Esperto al #Miur????????#Borgonzoni che non legge ??assume cantante folk dei ritrovi di #Pontida ?? Ivan #Cardia??noto autore del… - M5SGiorgio : RT @dukana2: Esperto al #Miur????????#Borgonzoni che non legge ??assume cantante folk dei ritrovi di #Pontida ?? Ivan #Cardia??noto autore del… - igorbrickil5S : RT @dukana2: Esperto al #Miur????????#Borgonzoni che non legge ??assume cantante folk dei ritrovi di #Pontida ?? Ivan #Cardia??noto autore del… -