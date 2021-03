Iv: Fratoianni, 'problema non è solo Renzi, basta rapporti tra politica e affari' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "È evidente che c'è un problema che riguarda Matteo Renzi, ma non solo. Ora dire basta a rapporti tra politica e affari. Presenteremo proposta di legge per impedire a politici, partiti, fondazioni di ricevere finanziamenti da aziende o Paesi stranieri". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Per questo presenteremo una proposta di legge - prosegue il leader di SI - che impedisca a politici, partiti e fondazioni legate alla politica di ricevere finanziamenti da privati legati alla pubblica amministrazione ed enti, fondazioni o Paesi stranieri“. “Su questo non ci devono essere dubbi - conclude Fratoianni- gli interessi privati non possono interferire con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "È evidente che c'è unche riguarda Matteo, ma non. Ora diretra. Presenteremo proposta di legge per impedire a politici, partiti, fondazioni di ricevere finanziamenti da aziende o Paesi stranieri". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “Per questo presenteremo una proposta di legge - prosegue il leader di SI - che impedisca a politici, partiti e fondazioni legate alladi ricevere finanziamenti da privati legati alla pubblica amministrazione ed enti, fondazioni o Paesi stranieri“. “Su questo non ci devono essere dubbi - conclude- gli interessi privati non possono interferire con ...

