Italia primo paese europeo a produrre il russo Sputnik (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il vaccino russo Sputnik sarà prodotto anche in Italia. Il nostro paese si aggiunge così alla lista di quelli che hanno stretto accordi per la produzione del vaccino con l'istituto Gamaleya di Mosca che lo ha sviluppato e con il fondo sovrano russo che ne controlla la produzione. L'annuncio arriva dalla Camera di commercio italo-russa: «L'amministratore delegato Kirill Dmitriev del Russian Direct Investment Fund (Rdif) – si legge in una nota – ha confermato di aver raggiunto un accordo con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

