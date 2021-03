Italia invasa | ma la caccia al vaccino cancella l' emergenza-sbarchi | un silenzio sospetto

(Di martedì 9 marzo 2021) È allarme per la ripresa deglinazionale di cui si è quasi smesso di parlare mentre le partenze da Libia e Tunisia continuano senza sosta. Siamo già a un 30% in più rispetto allo scorso anno. Il Viminale ha calcolato che sono oltre seimila gli immigrati clandestini arrivati innegli ultimi due mesi. Ma, a differenza degli anni scorsi anni, il problema sembra interessare poco i media e la pubblica opinione. Nel XXVI Rapporto ISMU sulle migrazioni del 2020 si nota come l'sanitaria abbia determinato un cambiamento nel racconto del problema immigrazione. Il Covid ha, infatti, modificato l'agenda dei media tradizionali e la visibilità dell'immigrazione ha avuto un calo significativo. Qualche dato. I tgni nel 2020 hanno dedicato all'immigrazione il 6% dei ...

