Italia-Belgio oggi, calcio a 5: orario, tv, programma, tv, streaming Qualificazioni Europei 2022 (Di martedì 9 marzo 2021) oggi, alle ore 19.00, la Nazionale Italiana di calcio a 5 scenderà in campo per il quarto incontro del Gruppo 7 delle Qualificazioni agli Europei 2022 contro il Belgio (diretta tv su RaiSport). Gli azzurri, reduci dal successo esterno in Finlandia, vogliono dare continuità ai propri risultati, rafforzando la leadership del raggruppamento e ponendo un altro mattoncino importante per la conquista del pass diretto alla fase finale della rassegna continentale che si terrà l’anno venturo nei Paesi Bassi. Ricordiamo infatti che le prime classificate degli otto gruppi a quattro squadre, oltre alle sei migliori seconde, saranno parte della competizione europea citata. programma Italia-Belgio – Qualificazioni ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021), alle ore 19.00, la Nazionalena dia 5 scenderà in campo per il quarto incontro del Gruppo 7 delleaglicontro il(diretta tv su RaiSport). Gli azzurri, reduci dal successo esterno in Finlandia, vogliono dare continuità ai propri risultati, rafforzando la leadership del raggruppamento e ponendo un altro mattoncino importante per la conquista del pass diretto alla fase finale della rassegna continentale che si terrà l’anno venturo nei Paesi Bassi. Ricordiamo infatti che le prime classificate degli otto gruppi a quattro squadre, oltre alle sei migliori seconde, saranno parte della competizione europea citata....

