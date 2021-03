ISTAT: Possibile evoluzione positiva attività economica in prossimi mesi (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – “Nel 2020 il mercato del lavoro è stato caratterizzato da una decisa riduzione delle unità di lavoro (-10,3%) a sintesi di una diminuzione di quelle dipendenti (-9,3%) meno accentuata rispetto a quella delle indipendenti (- 12,8%). L’evoluzione congiunturale dell’input di lavoro ha seguito quella del Pil, con un deciso recupero nel terzo trimestre e un calo tra ottobre e dicembre (-1,7% le unità di lavoro, -1,5% le ore lavorate)”. E’ quanto emerge dalla consueta Nota mensile dell’ISTAT sull’andamento dell’economia italiana nella quale si legge anche che ” le indicazioni per i prossimi mesi mostrano qualche elemento positivo. Sebbene nel quarto trimestre il tasso dei posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi abbia segnato una marginale riduzione (-0,1 punti percentuali in entrambi i macro ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – “Nel 2020 il mercato del lavoro è stato caratterizzato da una decisa riduzione delle unità di lavoro (-10,3%) a sintesi di una diminuzione di quelle dipendenti (-9,3%) meno accentuata rispetto a quella delle indipendenti (- 12,8%). L’congiunturale dell’input di lavoro ha seguito quella del Pil, con un deciso recupero nel terzo trimestre e un calo tra ottobre e dicembre (-1,7% le unità di lavoro, -1,5% le ore lavorate)”. E’ quanto emerge dalla consueta Nota mensile dell’sull’andamento dell’economia italiana nella quale si legge anche che ” le indicazioni per imostrano qualche elemento positivo. Sebbene nel quarto trimestre il tasso dei posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi abbia segnato una marginale riduzione (-0,1 punti percentuali in entrambi i macro ...

