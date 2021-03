Isole covid free anche in Italia per salvare la cultura (Di martedì 9 marzo 2021) Colpisce in senso ovviamente positivo l’idea della Grecia di realizzare delle Isole covid free, anche per la sua facile traduzione in Italia. È infatti logico che il flusso di entrata delle persone sia molto più facile da controllare in una piccola isola che in una grande città. Le modalità di accesso, per esempio, a Roma sono di enorme quantità e varietà. In un’isola invece i modi di sbarcare sono inevitabilmente contenuti. Quanto è stato fatto in Grecia si potrebbe replicare nelle piccole Isole, penso per esempio alle Eolie, con vantaggi che non sarebbero riservati agli abitanti delle Isole stesse ma si allargherebbero all’intera regione. É facile immaginare come una Capri covid free rimetterebbe in moto un grande interesse ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Colpisce in senso ovviamente positivo l’idea della Grecia di realizzare delleper la sua facile traduzione in. È infatti logico che il flusso di entrata delle persone sia molto più facile da controllare in una piccola isola che in una grande città. Le modalità di accesso, per esempio, a Roma sono di enorme quantità e varietà. In un’isola invece i modi di sbarcare sono inevitabilmente contenuti. Quanto è stato fatto in Grecia si potrebbe replicare nelle piccole, penso per esempio alle Eolie, con vantaggi che non sarebbero riservati agli abitanti dellestesse ma si allargherebbero all’intera regione. É facile immaginare come una Capririmetterebbe in moto un grande interesse ...

