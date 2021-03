Isola dei famosi, Ilary Blasi irrompe durante Titanic: il promo fa impazzire tutti. Quando inizia (Di martedì 9 marzo 2021) Avete visto il promo de L'Isola dei famosi con Ilary Blasi per lanciare la nuova edizione in partenza il 15 marzo? Molti spettatori che ieri erano su Canale 5 a guardare Titanic, hanno visto la ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) Avete visto ilde L'deiconper lanciare la nuova edizione in partenza il 15 marzo? Molti spettatori che ieri erano su Canale 5 a guardare, hanno visto la ...

Advertising

ComuneMI : Verrà istituita, a partire dal prossimo anno, una nuova Zona a Traffico Limitato nel quartiere #isola attiva dalle… - tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - bubinoblog : ISOLA DEI FAMOSI, BEPPE BRAIDA SI PREPARA A SBARCARE: 'FACCIO UN SALTO IN HONDURAS E POI TORNO' - Tramatlantico_ : Attenzione, i post polemici contro lo psicodramma ittico delle piccole rappresentati dell’isola dei nuraghi sono pi… -