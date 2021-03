Isanity di Ica system | la tecnologia moderna a tutela della salute dell' uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Sanificare le città contaminate dai virus è il più grande sogno di Nicholas Durante, figlio di Luigi Durante, proprietario di Ica, azienda leader nel settoresanificazione, che ha ideato e brevettato, studiato per essere efficace per la sanificazione degli ambienti 24 ore su 24 e in grado di combattere ogni tipo di virus e batteri. Nato a Gennaio 2020, in piena pandemia,di Icaè il risultato di uno studio tecnologico iniziato ben 5 anni fa; è stato subito adottato da aziende importanti ed è un brevetto frutto'eccellenza del nostro territorio, progettato dal giovane imprenditore Nicholas Durante, che ha curato tutto nei minimi particolari, parte ingegneristica, software, design. Nicholas ha intravisto le possibilità tecnologiche ...