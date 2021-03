Irene Grandi | dai primi posti in classifica al matrimonio fallito | che fine ha fatto

(Di martedì 9 marzo 2021)ha dietro di sé una carriera fatta disuccessi ma anche di amare delusioni, chehala cantante toscana?(Gettyimages)E’ terminata da pochi giorni l’ultima edizione del ‘Festival di Sanremo‘ con i Maneskin che hanno avuto la meglio sugli altri 25 cantanti in gara. Tra nomi poco noti e glorie della musica italiana, anche quella appena terminata è stata un’edizione molto particolare, con al centro finalmente la musica. Un messaggio importante, soprattuttto per il periodo che stiamo vivendo ma anche per quello che sta attraversando il mondo discografico, messo in seria difficoltà dalla Pandemia. Tanti nomi importanti, dicevamo, hanno calcato anche quest’anno il palco dell’Ariston. Da Francesco Renga alla grande ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Irene Grandi

kronic

Ma ancora E dimmi che non vuoi morire di Patty Bravo e La Tua ragazza sempre e Prima di partire per un lungo viaggio di. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, è stato creatore ...... biblioteca e pari opportunitàBiella - . Era la prima e pensavamo che sarebbe stata solo un'... Abbiamo fattopassi avanti ma c'è ancora tanto da fare. Tutti, non solo le donne, devono ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...[TRASMISSIONE TV] Speciale puntata a Post-It dal Polesine sul contributo delle voci polesane femminili all’opera lirica. Irene Lissandrin in studio con Angioletta Masiero ...