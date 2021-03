Intesa Sanpaolo, collocato green bond da 1,25 miliardi (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha collocato oggi un nuovo green bond a 7 anni da 1,25 miliardi di euro. Il book degli ordini ha superato i 3,5 miliardi di euro, raccogliendo l’interesse di oltre 260 investitori e permettendo un restringimento dello spread iniziale (93 punti base sul tasso midswap dopo prime indicazioni in area 120 punti). Intesa era stata la prima banca italiana a emettere un green bond nel 2017. Il dettaglio degli ordini mostra una partecipazione per il 54% di asset manager, per il 19% di bank trading account, di assicurazioni per il 9% e di corporate treasury per il 6%. La distribuzione geografica degli investitori evidenzia il 21% proveniente dalla Francia, il 19 % dalla Germania, il 18% ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) –haoggi un nuovoa 7 anni da 1,25di euro. Il book degli ordini ha superato i 3,5di euro, raccogliendo l’interesse di oltre 260 investitori e permettendo un restringimento dello spread iniziale (93 punti base sul tasso midswap dopo prime indicazioni in area 120 punti).era stata la prima banca italiana a emettere unnel 2017. Il dettaglio degli ordini mostra una partecipazione per il 54% di asset manager, per il 19% di bank trading account, di assicurazioni per il 9% e di corporate treasury per il 6%. La distribuzione geografica degli investitori evidenzia il 21% proveniente dalla Francia, il 19 % dalla Germania, il 18% ...

