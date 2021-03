Intervista Harry e Meghan | la regina rattristata | accuse di razzismo preoccupanti

(Di martedì 9 marzo 2021) A quasi 48 ore dalla messa in onda de ll'esplosiva dicon Oprah Winfrey, è arrivata l'attesa risposta dellaElisabetta. In un comunicato diffuso da Buckingham Palace, ...

La Regina Elisabetta rompe il silenzio dopo la dirompentedie Meghan ad Oprah Winfrey in cui hanno parlato delle difficoltà a Palazzo, descrivendo anche degli atteggiamenti razzisti."L'intera famiglia è rattristata nell'apprendere quanto ...Thomas Markle ha così espresso il proprio disappunto nei confronti della scelta die Meghan in un'rilasciata ai microfoni della trasmissione Good Morning Britain di ITV. Nell'...Milano, 9 mar. (askanews) - La Regina Elisabetta rompe il silenzio dopo la dirompente intervista di Harry e Meghan ad Oprah Winfrey in cui ...La Regina rompe il silenzio e risponde all’intervista con la quale Harry e Meghan hanno lanciato pesantissime accuse contro la famiglia reale.