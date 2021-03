Inter, cori contro il Milan negli spogliatoi dopo la vittoria / VIDEO (Di martedì 9 marzo 2021) cori dei giocatori dell'Inter rivolti ai cugini del Milan: "Chi non salta rossonero è", come si evince dal VIDEO pubblicato da Sanchez. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 marzo 2021)dei giocatori dell'rivolti ai cugini del: "Chi non salta rossonero è", come si evince dalpubblicato da Sanchez. Pianeta

Advertising

PianetaMilan : #Inter, cori contro il #Milan negli spogliatoi dopo la vittoria / #VIDEO - pigghialu : RT @CorSport: #Inter, cori contro il Milan e #festa scatenata nello #spogliatoio! - CorSport : #Inter, cori contro il Milan e #festa scatenata nello #spogliatoio! - Mediagol : #Video #Inter-#Atalanta, 1-0 e festa negli spogliatoi: i giocatori si scatenano e non mancano i cori contro il Mila… - M4ck79 : @Marcellari77 @gigmox @mauro_suma ma non eravate avanti anni luce? non eravamo allo stesso livello della fiorentina… -