Intelligenza artificiale ed energie rinnovabili | le nuove frontiere della geopolitica durante e dopo il covid

(Di martedì 9 marzo 2021) La pandemia di19 che dall’inizio dello scorso anno ha interessato, con effetti drammatici, tutto il nostro pianeta e che per spinta inerziale sembra destinata a proseguire per buona parte dell’anno in corso, non ha solo determinato effetti pesantissimi sul pianomortalità generale (oltre 2 milioni e mezzo di morti fino a ora), ma ha generato conseguenze economiche e sociali catastrofiche in molti paesi del mondo, a cominciare dal nostro. Appena sarà definitivamente superata la parte eminentemente sanitariacrisi pandemica, i governi di tutti i paesi colpiti dovranno trovare necessariamente gli strumenti idonei per assicurare la “ripartenza” dell’economia cercandoopportunità di sviluppo e di rinascita che, se opportunamente adottate e implementate, potrebbero nel prossimo decennio consegnarci ...

Advertising

disinformatico : Da ricordare quando qualcuno si monta troppo la testa pensando di risolvere tutto con l'intelligenza artificiale :-) - about_big_data : RT @studiomarzocchi: Ultima Ora: I Big Data per la sanità predittiva: gli studi sull’intelligenza artificiale della fondazione Cotec #econo… - attilascuola : RT @InessaArmand10: Capire cosa sta accadendo leggendo direttamente gli articoli promossi dal WEF, senza commenti. Andare al cuore dell'Age… - DiscriminantBot : RT @BrainSigns: Un nuovo progetto di ricerca nei laboratori di BrainSigns: ARTIMATION. ?? Questa ricerca ha l'obiettivo di indagare sui risu… - BrainSigns : Un nuovo progetto di ricerca nei laboratori di BrainSigns: ARTIMATION. ?? Questa ricerca ha l'obiettivo di indagare… -

Ultime Notizie dalla rete : Intelligenza artificiale

In particolare, calcola sempre Glisenti, 500 milioni l'anno sono il ritorno ipotizzato per Pmi e start up, di settori come l'agroalimentare o l'. Alta anche l'attesa per i ...Portarli dalla nostra parte ci permette di avere un controllo mappa migliore, un dettaglio di poco conto considerando l'al di sotto degli standard odierni. Dal punto di vista ...Dal 2022 in vista una rivoluzione per l'advertising online, ma in Italia solo metà delle aziende che investono in pubblicità online si è già attivata per trovare soluzioni alternative. Le alternative ...Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati da Poste Italiane. A fine 2020, in provincia di Avellino si è registrato un incremento di consegne del 27% rispetto allo scorso anno.