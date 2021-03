Insultò la Meloni | il professor Gozzini si scusa con l’Università per salvare il posto | “Sono addolorato”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 marzo 2021) “Ho sbagliato e chiedoper il danno arrecato all’immagine della mia Università e chiedo ancheper il dolore provocato ai miei colleghi. Tutto ciò non era nella mia volontà”. Così si è espresso, secondo quanto risulta all’Adnkronos, ile Giovanni, ordinario di storia contemporanea, che oggi è stato ascoltato dal Collegio di disciplina deldi Siena. Il docente è già sospeso in via cautelativa dall’Ateneo dopo che dai microfoni dell’emittente fiorentina Controradio, a metà febbraio, aveva lanciato insulti sessisti e offese contro la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. Che, dal canto suo, non aveva chiesto provvedimenti nei confronti dele.siper gli insulti alla ...