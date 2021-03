Industria: Istat, a gennaio produzione +1,0% su mese, -2,4% su anno (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - A gennaio 2021 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione Industriale sia aumentato dell'1,0% rispetto a dicembre mentre registra un calo del 2,4% su base annua, corretto per gli effetti di calendario. Nella media del trimestre novembre-gennaio l'indice registra, invece, una flessione dell'1,7% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile - continua l'Istat - mostra aumenti congiunturali sostenuti per i beni strumentali (+1,4%) e per quelli di consumo (+1,2%), più contenuto per i beni intermedi (+0,4%); viceversa, si osserva una diminuzione nel comparto dell'energia (-0,8%). Su base annuna l'Istat segnala un incremento tendenziale solo per i beni intermedi (+2,4%), mentre i restanti comparti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - A2021 l'stima che l'indice destagionalizzato dellale sia aumentato dell'1,0% rispetto a dicembre mentre registra un calo del 2,4% su base annua, corretto per gli effetti di calendario. Nella media del trimestre novembre-l'indice registra, invece, una flessione dell'1,7% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile - continua l'- mostra aumenti congiunturali sostenuti per i beni strumentali (+1,4%) e per quelli di consumo (+1,2%), più contenuto per i beni intermedi (+0,4%); viceversa, si osserva una diminuzione nel comparto dell'energia (-0,8%). Su base annuna l'segnala un incremento tendenziale solo per i beni intermedi (+2,4%), mentre i restanti comparti ...

