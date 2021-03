Indagine Kaspersky: il 58% delle aziende in Europa non ritiene strategica la condivisione esterna delle scoperte di threat intelligence (Di martedì 9 marzo 2021) (Milano 9 marzo 2021) - Milano, 9 marzo 2021 Secondo quanto emerso dal nuovo report di Kaspersky "Managing your IT security team", il 59% degli analisti di threat intelligence (TI) in Europa fa parte di community professionali, ma il 58% di coloro che ricoprono un ruolo in ambito IT di cybersecurity non è autorizzato a condividere le scoperte relative agli artefatti di threat intelligence con queste community. Kaspersky sostiene da sempre l'importanza della collaborazione internazionale all'interno del cyberspazio e promuove Dalla ricerca è emerso che gli analisti TI, in particolare, sono propensi a frequentare forum e blog specializzati (39%), forum sul dark web (24%) o gruppi social (16%) dedicati al tema. Nonostante questa propensione, solo il 36% ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) (Milano 9 marzo 2021) - Milano, 9 marzo 2021 Secondo quanto emerso dal nuovo report di"Managing your IT security team", il 59% degli analisti di(TI) infa parte di community professionali, ma il 58% di coloro che ricoprono un ruolo in ambito IT di cybersecurity non è autorizzato a condividere lerelative agli artefatti dicon queste community.sostiene da sempre l'importanza della collaborazione internazionale all'interno del cyberspazio e promuove Dalla ricerca è emerso che gli analisti TI, in particolare, sono propensi a frequentare forum e blog specializzati (39%), forum sul dark web (24%) o gruppi social (16%) dedicati al tema. Nonostante questa propensione, solo il 36% ...

Advertising

lifestyleblogit : Indagine Kaspersky: il 58% delle aziende in Europa non ritiene strategica la condivisione esterna delle scoperte di… - CyberSecHub0 : RT @trends_cyber: Nel 2020, secondo quanto emerso da un’indagine di @KasperskyLabIT , 53.870 utenti mobili a livello globale sono stati col… - KasperskyLabIT : RT @trends_cyber: Nel 2020, secondo quanto emerso da un’indagine di @KasperskyLabIT , 53.870 utenti mobili a livello globale sono stati col… - trends_cyber : Nel 2020, secondo quanto emerso da un’indagine di @KasperskyLabIT , 53.870 utenti mobili a livello globale sono sta… - lifestyleblogit : Indagine Kaspersky: il 44% dei dipendenti italiani vorrebbe cambiare lavoro nei prossimi 12 mesi per migliorare la… -