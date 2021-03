Incontro Biden-Suga | il Quad si avvicina | e la Cina…

Leggi su formiche

(Di martedì 9 marzo 2021) Secondo il Times, il primo leader straniero a mettere piede nella Casa Bianca di Joesarà il premier giapponese Yoshihide. La data è ancora da definirsi a causa della pandemia, ma l’avverrà quasi sicuramente in aprile, racconta la storica testata britannica. Ma si può star sicuri che da Pechino stiano seguendo gli sviluppi con preoccupazione. Il fatto che il neopresidente americano abbia scelto la sua controparte nipponica per il primo“in presenza” la dice lunghissima sull’importanza strategica del Giappone per gli Usa. Tokyo è un tassello chiave per la costituzione del “”, un’alleanza strategica che include anche India e Australia oltre agli Stati Uniti. L’obiettivo del, come ha spiegato esaustivamente su queste colonne il nostro Emanuele Rossi, ...