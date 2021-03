Inchiesta sugli appalti, arrestato per corruzione il sindaco di San Vincenzo (Di martedì 9 marzo 2021) A San Vincenzo un’Inchiesta sugli appalti ha portato all’arresto del sindaco Alessandro Bandini, 53 anni, e di due imprenditori livornesi, padre e figlio, Lauro Dal Pont e David Dal Pont. Questi sono accusati di dazioni illegittime, la cui uscita dalla contabilità aziendale sarebbe stata dissimulata tramite il pagamento di fatture per operazioni inesistenti. Per un altro indagato, ex segretario comunale, è stata richiesta l’interdizione dai pubblici uffici. Sono in totale 23 gli indagati per gli illeciti. >> Benno Neumair confessa l’omicidio: “La solita lite per soldi, poi ho strangolato papà” San Vincenzo Inchiesta appalti Le indagini sono partite dopo un esposto di un cittadino, a seguito di un permesso a costruire rilasciato dal comune di San ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 marzo 2021) A Sanun’ha portato all’arresto delAlessandro Bandini, 53 anni, e di due imprenditori livornesi, padre e figlio, Lauro Dal Pont e David Dal Pont. Questi sono accusati di dazioni illegittime, la cui uscita dalla contabilità aziendale sarebbe stata dissimulata tramite il pagamento di fatture per operazioni inesistenti. Per un altro indagato, ex segretario comunale, è stata richiesta l’interdizione dai pubblici uffici. Sono in totale 23 gli indagati per gli illeciti. >> Benno Neumair confessa l’omicidio: “La solita lite per soldi, poi ho strangolato papà” SanLe indagini sono partite dopo un esposto di un cittadino, a seguito di un permesso a costruire rilasciato dal comune di San ...

