INAIL-ISS | studio conferma che infermieri sono stati più colpiti dal contagio

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – La categoria più a rischio infezione Covid durante il primo rigido lockdown – dallo scoppio della pandemia sino al 30 aprile 2020 – è stata quella dei tecnici della salute ed in particolare degli(il 47,9%), seguita da medici (il 20,5%) ed operatori socio-sanitari(il 19,7%). Maggiormente contagiate le donne (67,4%) rispetto agli uomini (32,6%), con un’età media pari a 47,4 anni. A fare il punto è uno-Iss, condotto fra gli operatori sanitari, in collaborazione con sette regioni italiane: Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Loraggruppa le regioni italiane in quattro macro-aree territoriali: la Lombardia rappresenta il Nord-Ovest (63,7%), il Veneto confluisce nel Nord-Est (19,6%), il Lazio e la Toscana afferiscono al Centro (10,8%) e l’Abruzzo, la ...