In Veneto superati i 10 mila morti. Zaia: «Sui vaccini si perde tempo: se c’è ok dagli Usa, usiamoli» (Di martedì 9 marzo 2021) +1608 contagi in 24 ore e 29 vittime. I numeri registrati dal bollettino Covid del Veneto continuano a preoccupare il presidente di Regione Luca Zaia, che durante la consueta conferenza stampa riporta il dato di 30.210 attualmente positivi su tutto il territorio e informa sui 160 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ma il traguardo peggior riportato è quello sul fronte dei decessi: «Purtroppo i morti per Covid-19 sono saliti a 10.009» ha detto Zaia, riferendosi al dato complessivo delle vittime registrate dall’inizio della pandemia. «Quando vedo il dato sui morti penso sempre a quelli che dicevano che il tasso di mortalità del Covid-19 era uguale a quello dell’influenza e che quindi ci stavamo preoccupando del nulla», ha aggiunto il presidente. Nelle ultime 24 ore sono stati 43.279 i ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) +1608 contagi in 24 ore e 29 vittime. I numeri registrati dal bollettino Covid delcontinuano a preoccupare il presidente di Regione Luca, che durante la consueta conferenza stampa riporta il dato di 30.210 attualmente positivi su tutto il territorio e informa sui 160 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ma il traguardo peggior riportato è quello sul fronte dei decessi: «Purtroppo iper Covid-19 sono saliti a 10.009» ha detto, riferendosi al dato complessivo delle vittime registrate dall’inizio della pandemia. «Quando vedo il dato suipenso sempre a quelli che dicevano che il tasso di mortalità del Covid-19 era uguale a quello dell’influenza e che quindi ci stavamo preoccupando del nulla», ha aggiunto il presidente. Nelle ultime 24 ore sono stati 43.279 i ...

