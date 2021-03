In uscita il fumetto Batman/Fortnite: Punto Zero (Di martedì 9 marzo 2021) Batman/Fortnite: Punto Zero arriverà nelle edicole, nelle fumetterie e negli store online a partire da martedì 20 aprile, pubblicato da Panini Comics L’attesa sta per finire. DC Comics ed Epic Games tornano a collaborare con “Batman/Fortnite: Punto Zero”, una miniserie in 6 numeri che unisce il Cavaliere Oscuro e gli altri supereroi DC con il fenomeno videoludico Fortnite. “Batman/Fortnite: Punto Zero”… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 9 marzo 2021)arriverà nelle edicole, nelle fumetterie e negli store online a partire da martedì 20 aprile, pubblicato da Panini Comics L’attesa sta per finire. DC Comics ed Epic Games tornano a collaborare con “”, una miniserie in 6 numeri che unisce il Cavaliere Oscuro e gli altri supereroi DC con il fenomeno videoludico. “”… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Lord_Spleen : RT @Useppe00: 'PaperDante': disegni di Giada Perissinotto e colori di Andrea Cagol. Sono creazioni relative a un fumetto in uscita con i te… - PiWally : RT @Useppe00: 'PaperDante': disegni di Giada Perissinotto e colori di Andrea Cagol. Sono creazioni relative a un fumetto in uscita con i te… - onedaveinurlife : RT @Useppe00: 'PaperDante': disegni di Giada Perissinotto e colori di Andrea Cagol. Sono creazioni relative a un fumetto in uscita con i te… - glifoscillante : RT @Useppe00: 'PaperDante': disegni di Giada Perissinotto e colori di Andrea Cagol. Sono creazioni relative a un fumetto in uscita con i te… - il_Conte78 : RT @Useppe00: 'PaperDante': disegni di Giada Perissinotto e colori di Andrea Cagol. Sono creazioni relative a un fumetto in uscita con i te… -

Ultime Notizie dalla rete : uscita fumetto Wonder Woman: al via le celebrazioni globali per l'80° anniversario! ... Sensation Comics # 1 (il primo fumetto intitolato a Wonder Woman) e Wonder Woman # 1 (1942 ) ... Inoltre, Nintendo si unirà ai festeggiamenti il 4 giugno 2021 con l'uscita di DC Super Hero Girls: Teen ...

God of War: Fallen God svela il tassello mancante nell'epopea di Kratos Sebbene le promesse sull'uscita di God of War: Ragnarok entro la fine del 2021 siano ancora da confermare, i fan della saga ...Dark Horse Comics è infatti in procinto di lanciare il suo prossimo fumetto ...

Bonelli: i fumetti in uscita questa settimana Fumettologica In uscita il fumetto Batman/Fortnite: Punto Zero Batman/Fortnite: Punto Zero arriverà nelle edicole, nelle fumetterie e negli store online a partire da martedì 20 aprile, pubblicato da Panini Comics L’attesa sta per finire. DC Comics ed Epic Games t ...

Haxa – Volume 3. Il cerchio di pietre di Nicolò Pellizzon Ora disponibile il terzo volume della saga tecno-fantasy Haxa di Nicolò Pellizzon, pubblicata da Bao Publishing. L’arco narrativo si conclude qui, ma non si escludono possibilità di esplorare nuovamen ...

... Sensation Comics # 1 (il primointitolato a Wonder Woman) e Wonder Woman # 1 (1942 ) ... Inoltre, Nintendo si unirà ai festeggiamenti il 4 giugno 2021 con l'di DC Super Hero Girls: Teen ...Sebbene le promesse sull'di God of War: Ragnarok entro la fine del 2021 siano ancora da confermare, i fan della saga ...Dark Horse Comics è infatti in procinto di lanciare il suo prossimo...Batman/Fortnite: Punto Zero arriverà nelle edicole, nelle fumetterie e negli store online a partire da martedì 20 aprile, pubblicato da Panini Comics L’attesa sta per finire. DC Comics ed Epic Games t ...Ora disponibile il terzo volume della saga tecno-fantasy Haxa di Nicolò Pellizzon, pubblicata da Bao Publishing. L’arco narrativo si conclude qui, ma non si escludono possibilità di esplorare nuovamen ...