In un anno senza viaggi non siamo rimasti fermi. L'Italia si reinventa tra "workation" e turismo alternativo (Di martedì 9 marzo 2021) È l’11 marzo 2020. L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che quella di Sars-CoV-2 è una pandemia. Il mondo si ferma e le nostre abitudini cambiano: distanziamento e limitazioni alla mobilità diventano la regola. Nonostante quest’anno di pandemia abbia bloccato i viaggi generando una crisi senza precedenti, la capacità di reinventarsi del turismo globale è rimasta intatta. L’Italia non fa eccezione: dai pacchetti per “turisti-lavoratori” che vogliono godere delle bellezze alpine ai progetti per trasformare le isole in arcipelaghi “Covid-free”, sono molte le località Italiane che hanno rivisto o pensano di rivedere il loro modello turistico per resistere alla pandemia. D’altronde, il colpo per l’industria del settore e per tutti coloro che ne ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) È l’11 marzo 2020. L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che quella di Sars-CoV-2 è una pandemia. Il mondo si ferma e le nostre abitudini cambiano: distanziamento e limitazioni alla mobilità diventano la regola. Nonostante quest’di pandemia abbia bloccato igenerando una crisiprecedenti, la capacità dirsi delglobale è rimasta intatta. L’non fa eccezione: dai pacchetti per “turisti-lavoratori” che vogliono godere delle bellezze alpine ai progetti per trasformare le isole in arcipelaghi “Covid-free”, sono molte le localitàne che hrivisto o pensano di rivedere il loro modello turistico per resistere alla pandemia. D’altronde, il colpo per l’industria del settore e per tutti coloro che ne ...

Advertising

6000sardine : Era solo poco più di un anno fa, eravamo in migliaia uniti dalla voglia di un cambiamento, senza rassegnarsi a ciò… - repubblica : Centomila morti di Covid. In un anno più vittime della campagna di Russia: Dal primo decesso di Vo’ all’ultimo di C… - acffiorentina : Un anno senza di voi, ci mancate tanto ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - Giulio29375125 : RT @Valenti63339244: Vuoi sapere come andò esattamente? Nel 2016 l'Italia fu letteralmente venduta a Bigpharma per la sperimentazione di ma… - PierantoniFabio : @MediasetTgcom24 X i giornalisti,i politici,il governo ,il CTS proporrei un anno senza stipendio x SOLIDARIETÀ ?????????????????????????? -