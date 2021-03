In ritardo e ridotti. Dei Sostegni non c’è traccia. Si lavora al decreto per gli aiuti che arriveranno però solo dopo Pasqua

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 marzo 2021) Il governo Draghi ha più di una gatta da pelare. Nondeve mettere ancora a punto una chiara e netta strategia per fronteggiare l’andamento dell’epidemia, ma è alle prese pure con la grana della campagna vaccinale e, in ultimo, ma non per importanza, con la definizione delle misure per sostenere l’economia. Mentre hanno preso il via una serie di riunioni tecniche per valutare se siano necessarie nuove strette alle misure contro la pandemia, si attendono novità sulSostegno con glialle imprese che hanno subito i contraccolpi delle chiusure e alle famiglie in difficoltà, oltre ai nuovi fondi per la campagna di vaccinazione di massa. C’è da dire che nonostante le varie chiusure localizzate, gli ultimi ristori per gli italiani sono arrivati a dicembre. Ma c’è di peggio. Perché nonostante i 32 miliardi di scostamento di ...