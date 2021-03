In Emilia un polo per produrre il vaccino (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Cinque bioreattori di fermentazione farmaceutica e chimica, tra i più grandi al mondo, adatti a produrre vaccini anti-Covid: sono i ‘gioielli' della Bio-on, azienda di bioplastiche di Castel San Pietro, nel Bolognese, fallita nel 2019 la cui asta si concluderà il prossimo 5 maggio. La Regione Emilia Romagna considera Bio-on un “patrimonio”, il perno attorno al quale far nascere un distretto produttivo nazionale di vaccino in un territorio all'avanguardia nel biomedicale e nel packaging. Ed è pronta, se andasse in porto un progetto condiviso con il governo, ad investire risorse. “Stiamo dialogando con il governo”, annuncia all'AGI l'assessore regionale allo sviluppo economico, Vincenzo Colla, spiegando che se l'esecutivo dovesse considerare Bio-on un'azienda di “interesse nazionale” per la produzione del vaccino ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Cinque bioreattori di fermentazione farmaceutica e chimica, tra i più grandi al mondo, adatti avaccini anti-Covid: sono i ‘gioielli' della Bio-on, azienda di bioplastiche di Castel San Pietro, nel Bolognese, fallita nel 2019 la cui asta si concluderà il prossimo 5 maggio. La RegioneRomagna considera Bio-on un “patrimonio”, il perno attorno al quale far nascere un distretto produttivo nazionale diin un territorio all'avanguardia nel biomedicale e nel packaging. Ed è pronta, se andasse in porto un progetto condiviso con il governo, ad investire risorse. “Stiamo dialogando con il governo”, annuncia all'AGI l'assessore regionale allo sviluppo economico, Vincenzo Colla, spiegando che se l'esecutivo dovesse considerare Bio-on un'azienda di “interesse nazionale” per la produzione del...

