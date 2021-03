In Emilia-Romagna occupato il 90% dei posti di terapia intensiva riservati al Covid (Di martedì 9 marzo 2021) Le terapie intensive dell’Emilia-Romagna vedevano occupati 286 posti su 333 disponibili, ovvero il 90% dei posti di terapia intensiva riservati al Covid, con un incremento di 50 pazienti nell’ultima settimana. Sono questi i dati, aggiornati all’8 marzo, riferiti dall’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini. In totale, attualmente i posti letto occupati nei reparti Covid degli ospedali pubblici sono 2.563 su 3.046, quindi l’84% del totale, con un incremento di 450 ricoveri sempre nell’ultima settimana. Nel privato accreditato risulta occupato il 54% dei posti Covid ordinari, in numeri assoluti 460 su 837; qui l’incremento dei ricoveri nell’ultima settimana è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Le terapie intensive dell’vedevano occupati 286su 333 disponibili, ovvero il 90% deidial, con un incremento di 50 pazienti nell’ultima settimana. Sono questi i dati, aggiornati all’8 marzo, riferiti dall’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini. In totale, attualmente iletto occupati nei repartidegli ospedali pubblici sono 2.563 su 3.046, quindi l’84% del totale, con un incremento di 450 ricoveri sempre nell’ultima settimana. Nel privato accreditato risultail 54% deiordinari, in numeri assoluti 460 su 837; qui l’incremento dei ricoveri nell’ultima settimana è ...

sbonaccini : Covid: come @RegioneER rinviamo il pagamento del bollo auto in scadenza nel periodo 1 aprile-31 maggio Sospeso fino… - RegioneER : Covid, la @RegioneER rinvia il pagamento del bollo auto in scadenza nel periodo 1 aprile-31 maggio Sospeso fino al… - MediasetTgcom24 : In Emilia Romagna occupato il 90% delle terapie intensive #covid - cinziotta73 : Il @Corriere deve essere diventato un giornale locale perché noto che si occupa solo della Lombardia. Settimana sco… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: In Emilia-Romagna occupato il 90% dei posti di terapia intensiva riservati al Covid -