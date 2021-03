In Emilia-Romagna i genitori ricorrono nuovamente al Tar contro la Dad (Di martedì 9 marzo 2021) BOLOGNA – In Emilia-Romagna un gruppo di genitori ricorre nuovamente al Tar contro la chiusura delle scuole e la didattica a distanza: 33 di loro, assistiti dagli avvocati Carmela Cappello, Laura Dal Pra, Marco Sforzi e Maria ‘Milli’ Virgilio, hanno infatti depositato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale per chiedere “l’annullamento, previa sospensiva”, della parte dell’ordinanza regionale del 26 febbraio scorso in cui si dispone la didattica a distanza al 100% nelle scuole di Bologna e provincia dall’1 al 14 marzo. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) BOLOGNA – In Emilia-Romagna un gruppo di genitori ricorre nuovamente al Tar contro la chiusura delle scuole e la didattica a distanza: 33 di loro, assistiti dagli avvocati Carmela Cappello, Laura Dal Pra, Marco Sforzi e Maria ‘Milli’ Virgilio, hanno infatti depositato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale per chiedere “l’annullamento, previa sospensiva”, della parte dell’ordinanza regionale del 26 febbraio scorso in cui si dispone la didattica a distanza al 100% nelle scuole di Bologna e provincia dall’1 al 14 marzo.

