In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Marzo: Tridico scoprì i ladri: il Garante punisce lui (Di mercoledì 10 marzo 2021) Restaurazione Per l’Inps è il via libera ai furbastri di ogni tipo La beffa – Dall’ente non è mai uscito alcun nome di Salvatore Cannavò L’acceleratore di vaccini di Marco Travaglio La fortuna di Conte fu che i giornaloni lo dipingevano come una tale pippa che poi, quando si scopriva che era bravino o almeno non ci portava all’apocalisse, la gente simpatizzava. Draghi invece viene esaltato come un tale fenomeno che, se poi si scopre che anche lui fa quel che può, la gente s’incazza e Le stime Vaccini, i tagli e i ritardi costeranno all’Italia oltre 10 miliardi d’euro Consegne non garantite – Il nuovo caso Johnson&Johnson di Stefano Valentino P.A. – Il piano assunzioni “Decretone” solo per il Recovery, nulla sui concorsi Non si sa se sia “il momento Italia”, come lo chiama lui, ma di sicuro è “il momento Brunetta”: uno dei ministri della Funzione pubblica del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Restaurazione Per l’Inps è il via libera ai furbastri di ogni tipo La beffa – Dall’ente non è mai uscito alcun nome di Salvatore Cannavò L’acceleratore di vaccini di Marco Travaglio La fortuna di Conte fu che i giornaloni lo dipingevano come una tale pippa che poi, quando si scopriva che era bravino o almeno non ci portava all’apocalisse, la gente simpatizzava. Draghi invece viene esaltato come un tale fenomeno che, se poi si scopre che anche lui fa quel che può, la gente s’incazza e Le stime Vaccini, i tagli e i ritardi costeranno all’Italia oltre 10 miliardi d’euro Consegne non garantite – Il nuovo caso Johnson&Johnson di Stefano Valentino P.A. – Il piano assunzioni “Decretone” solo per il Recovery, nulla sui concorsi Non si sa se sia “il momento Italia”, come lo chiama lui, ma di sicuro è “il momento Brunetta”: uno dei ministri della Funzione pubblica del ...

