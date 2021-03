Il vaccino Sputnik V sarà prodotto in Lombardia a partire da luglio. I russi siglano il primo accordo europeo con Adienne Pharma (Di martedì 9 marzo 2021) “Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma & Biotech per la produzione in Italia del vaccino Sputnik V”. È quanto ha annunciato la Camera di Commercio Italo-Russa a proposito della produzione del vaccino anti-Covid russo. “Nelle scorse ore – riferisce la stessa Camera di Commercio – l’amministratore delegato del russian Direct Investment Fund (Rdif), Kirill Dmitriev, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’azienda Adienne Pharma & Biotech per la produzione dello Sputnik V in Italia, siglando il primo contratto europeo per la produzione locale del vaccino. La ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 marzo 2021) “Firmato ilin Europa tra il fondo governativo russo e la società& Biotech per la produzione in Italia delV”. È quanto ha annunciato la Camera di Commercio Italo-Russa a proposito della produzione delanti-Covid russo. “Nelle scorse ore – riferisce la stessa Camera di Commercio – l’amministratore delegato delan Direct Investment Fund (Rdif), Kirill Dmitriev, ha confermato di aver raggiunto uncon l’azienda& Biotech per la produzione delloV in Italia, siglando ilcontrattoper la produzione locale del. La ...

