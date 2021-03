Il vaccino Sputnik V sarà prodotto in Italia da luglio: è la prima nazione in Ue (Di martedì 9 marzo 2021) Un altro vaccino a lungo richiesto, così come da tempo era necessaria una produzione delle dosi direttamente in Italia. E' questione di settimane l'arrivo in Italia di Sputnik V: la Camera di ... Leggi su globalist (Di martedì 9 marzo 2021) Un altroa lungo richiesto, così come da tempo era necessaria una produzione delle dosi direttamente in. E' questione di settimane l'arrivo indiV: la Camera di ...

Advertising

LegaSalvini : ++ ULTIM'ORA LIBERO: 'VACCINO, PRIMO ACCORDO PER PRODURRE SPUTNIK IN ITALIA: LA SVOLTA VOLUTA DA MATTEO SALVINI' ++ - Agenzia_Ansa : 'Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produ… - repubblica : ?? Il vaccino russo anti Covid Sputnik sara' prodotto a partire da luglio a Monza - lvpoggi : RT @Antonio_Tajani: A partire da giugno il vaccino russo #Sputnik verrà prodotto anche in Italia. @forza_italia è stata la prima a chiedere… - ViterboPpe : RT @Antonio_Tajani: A partire da giugno il vaccino russo #Sputnik verrà prodotto anche in Italia. @forza_italia è stata la prima a chiedere… -