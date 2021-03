Il vaccino Sputnik sarà prodotto in Italia da luglio. Putin e gli scienziati russi ora vogliono le scuse (Di martedì 9 marzo 2021) Il vaccino Sputnik sarà prodotto in Italia a partire dal mese di luglio. E permetterà la produzione di dieci milioni di dosi entro la fine dell’anno. Il Fondo russo che commercializza lo Sputnik (Rdif) ha concluso un accordo con l’azienda svizzera Adienne Pharma & Biotech. Ad annunciare la notizia in una nota è stata la Camera di Commercio Italo-Russa. «Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione in Italia del vaccino Sputnik V». L’azienda ha sede in Svizzera a Lugano, nel Canton Ticino e ha uno stabilimento produttivo a Caponago in Brianza. Sputnik, l’accordo «Nelle scorse ore l’amministratore delegato del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Ilina partire dal mese di. E permetterà la produzione di dieci milioni di dosi entro la fine dell’anno. Il Fondo russo che commercializza lo(Rdif) ha concluso un accordo con l’azienda svizzera Adienne Pharma & Biotech. Ad annunciare la notizia in una nota è stata la Camera di Commercio Italo-Russa. «Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione indelV». L’azienda ha sede in Svizzera a Lugano, nel Canton Ticino e ha uno stabilimento produttivo a Caponago in Brianza., l’accordo «Nelle scorse ore l’amministratore delegato del ...

Advertising

LegaSalvini : ++ ULTIM'ORA LIBERO: 'VACCINO, PRIMO ACCORDO PER PRODURRE SPUTNIK IN ITALIA: LA SVOLTA VOLUTA DA MATTEO SALVINI' ++ - Agenzia_Ansa : 'Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produ… - repubblica : ?? Il vaccino russo anti Covid Sputnik sara' prodotto a partire da luglio a Monza - LiKytai8 : RT @FontanaPres: Una notizia positiva!! Il vaccino Sputnik V avrà un polo produttivo anche in Lombardia. È il primo contratto europeo per… - popoloZeta : RT @FontanaPres: Una notizia positiva!! Il vaccino Sputnik V avrà un polo produttivo anche in Lombardia. È il primo contratto europeo per… -