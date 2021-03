Il vaccino russo Sputnik V sarà prodotto in Italia (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo l’incontro della settimana scorsa all’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, è stato firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione in Italia del vaccino Sputnik V. Ad annunciarlo è la Camera di Commercio Italo-Russa, in una nota pubblicata sul suo sito internet. “Nelle scorse ore l’amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund (Rdif), Kirill Dmitriev, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione dello Sputnik V”. L’Italia è la prima in Europa a siglare il contratto per la produzione locale del vaccino. La partnership permetterà di avviare la produzione già dal mese di luglio 2021. Gaia Radino L'articolo proviene da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo l’incontro della settimana scorsa all’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, è stato firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativoe la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione indelV. Ad annunciarlo è la Camera di Commercio Italo-Russa, in una nota pubblicata sul suo sito internet. “Nelle scorse ore l’amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund (Rdif), Kirill Dmitriev, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione delloV”. L’è la prima in Europa a siglare il contratto per la produzione locale del. La partnership permetterà di avviare la produzione già dal mese di luglio 2021. Gaia Radino L'articolo proviene da ...

