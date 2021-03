Il toccante racconto di Elisa Di Francisca | “Sopravvissuta alla violenza maschile”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 marzo 2021) L’ex schermitrice italiana ha raccontato la sua drammatica esperienza DiDici ricordiamo per le medaglie vinte con due ori ai Giochi di Londra 2012 e l’argento a Rio 2016. A Tokyo, l’azzurra della scherma, non ci sarà ha scelto la famiglia, come successo a Tania Cagnotto, a 38 anni si è dedicata agli effetti e dopo aver avuto il piccolo Ettore è di nuovo incinta di Brando. Proprio dopo la nascita del primo figlio era comunque tornata in pedana, perché si è sempre stata una mamma ma anche un’atleta e infatti ha un suo blog chiamato “mammaatleta”. Questa voltaperò si è lasciata andare a undi altro tipo,e drammatico che rispecchia purtroppo la società in cui viviamo e una problematica come quella sulle violenze sulle donne di cui non si parlerà mai abbastanza. A ...