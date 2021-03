Il terrorista con la tuta della Roma che istigava alla jihad in Italia (Di martedì 9 marzo 2021) Andrea Siravo Un 37enne tunisino, già condannato per istigazione ad aderire all'Isis, continuava a fare proselitismo in carcere. “Indosso una tuta della Roma perché l’Isis vuole fare la guerra con Roma”, ha detto a un detenuto per convincerlo a fare la jihad in Italia “Indosso una tuta della Roma perché l’Isis vuole fare la guerra con Roma”. È una delle numerose frasi deliranti pronunciate da Saber Hmidi, 37enne tunisino arrestato oggi nel carcere di Asti per aver istigato nell’aprile del 2020 nella casa circondariale di Opera (Mi) un altro detenuto a “associarsi allo Stato islamico” per fare attentati terroristici in Siria, Libia e anche in Italia, uccidendo utilizzando bombe o armi da ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Andrea Siravo Un 37enne tunisino, già condannato per istigazione ad aderire all'Isis, continuava a fare proselitismo in carcere. “Indosso unaperché l’Isis vuole fare la guerra con”, ha detto a un detenuto per convincerlo a fare lain“Indosso unaperché l’Isis vuole fare la guerra con”. È una delle numerose frasi deliranti pronunciate da Saber Hmidi, 37enne tunisino arrestato oggi nel carcere di Asti per aver istigato nell’aprile del 2020 nella casa circondariale di Opera (Mi) un altro detenuto a “associarsi allo Stato islamico” per fare attentati terroristici in Siria, Libia e anche in, uccidendo utilizzando bombe o armi da ...

Advertising

koaz74 : RT @ebreieisraele: #festadelladonna in #israele, una #donna #terrorista #islamica con coltello a #ephraim assalta una fattoria. Ha preso gl… - JustCommonSens3 : @rodolfo06009092 @frances60373109 @agambella Rispondevo al suo tweet 'non penso Israele accetterà un nuovo catastro… - saraosalvatore : RT @ebreieisraele: #festadelladonna in #israele, una #donna #terrorista #islamica con coltello a #ephraim assalta una fattoria. Ha preso gl… - rodolfo06009092 : @JustCommonSens3 @frances60373109 @agambella Forse pure questa di Trump cambierà la storia, non penso Israele accet… - LuigiIvanV : RT @ebreieisraele: #festadelladonna in #israele, una #donna #terrorista #islamica con coltello a #ephraim assalta una fattoria. Ha preso gl… -