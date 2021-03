Il Team di Luna Rossa sulla cover del nuovo Vanity Fair: «In mare impari che si vince solo insieme» (Di martedì 9 marzo 2021) Una lezione, quella di Max Sirena, skipper di Luna Rossa Prada Pirelli, che serve anche a tutti noi, alle prese con uno dei momenti più difficili della storia recente. Per questo Vanity Fair ha dedicato la copertina all’equipaggio italiano più amato. All’alba della regata decisiva, la sfida con New Zealand per l’America’s Cup, il capitano scrive una lettera ai suoi compagni di squadra, che poi è una lettera all’Italia intera: «Non perdete l’occasione di realizzare un sogno». Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) Una lezione, quella di Max Sirena, skipper di Luna Rossa Prada Pirelli, che serve anche a tutti noi, alle prese con uno dei momenti più difficili della storia recente. Per questo Vanity Fair ha dedicato la copertina all’equipaggio italiano più amato. All’alba della regata decisiva, la sfida con New Zealand per l’America’s Cup, il capitano scrive una lettera ai suoi compagni di squadra, che poi è una lettera all’Italia intera: «Non perdete l’occasione di realizzare un sogno».

