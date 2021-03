Il Tar Calabria boccia l'ordinanza di Spirlì, da domani riaprono le scuole IL DECRETO (Di martedì 9 marzo 2021) La normativa statale (art. 43 DPCM cit.) contempla esclusivamente per le aree in zona rossa la sospensione delle attivit scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in presenza ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 9 marzo 2021) La normativa statale (art. 43 DPCM cit.) contempla esclusivamente per le aree in zona rossa la sospensione delle attivit scolastiche e didattiche delledi ogni ordine e grado in presenza ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Tar Calabria, da domani scuole riaperte. Giudici accolgono ricorso, sospesa efficacia ordinanza Spirli' - HuffPostItalia : Il Tar in Calabria: 'Da domani riapriranno tutte le scuole' - calabrianewsit : ##Calabria in zona gialla, contagi contenuti e nessuna specifica su casi in #Scuole - - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: 'Il Tar si assume la responsabilità. Mi auguro prossime settimane non siano dolorose per i contagi' dichiara il presidente del… - tfabiani2 : RT @RaiNews: 'Il Tar si assume la responsabilità. Mi auguro prossime settimane non siano dolorose per i contagi' dichiara il presidente del… -