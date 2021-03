Il ritorno di Lula nel Brasile scosso da scandali, virus e militarizzazione (Di martedì 9 marzo 2021) Colpo di scena in Brasile. La Corte suprema brasiliana ha respinto le condanne per corruzione dell’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, spianando così la strada per una nuova, molto probabile, candidatura alle presidenziali del 2022. Il giudice Luiz Edson Fachin ha annullato le condanne per motivi procedurali, sostenendo che i casi erano stati giudicati nella giurisdizione sbagliata. I casi riguardano l’acquisto di un appartamento nella città balneare Guarujá, nello stato di San Paolo; una casa in campagna ad Atibaia e un’inchiesta sull’Istituto Lula, fondato dall’ex presidente. Nel primo caso Lula è stato a condannato a 12 anni di carcere, nel secondo caso a 17 anni di carcere e nel terzo era attesa ancora una sentenza finale. Questo precedente comporta una revisione di molte altre sentenze contro altri politici ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Colpo di scena in. La Corte suprema brasiliana ha respinto le condanne per corruzione dell’ex presidente Luiz Inacioda Silva, spianando così la strada per una nuova, molto probabile, candidatura alle presidenziali del 2022. Il giudice Luiz Edson Fachin ha annullato le condanne per motivi procedurali, sostenendo che i casi erano stati giudicati nella giurisdizione sbagliata. I casi riguardano l’acquisto di un appartamento nella città balneare Guarujá, nello stato di San Paolo; una casa in campagna ad Atibaia e un’inchiesta sull’Istituto, fondato dall’ex presidente. Nel primo casoè stato a condannato a 12 anni di carcere, nel secondo caso a 17 anni di carcere e nel terzo era attesa ancora una sentenza finale. Questo precedente comporta una revisione di molte altre sentenze contro altri politici ...

