Il primo passaporto vaccinale al mondo è in Cina: “Così faciliterà i viaggi oltre confine” (Di martedì 9 marzo 2021) E’ la Cina a lanciare il primo “passaporto vacCinale“, con un programma appena attivato per consentire ai cittadini cinesi di viaggiare. Si tratta di un certificato digitale che mostra lo status vacCinale del soggetto con i risultati dei test e vi si può accedere attraverso la piattaforma social WeChat. Lo scopo del certificato è di “aiutare a promuovere la ripresa economica mondiale e facilitare i viaggi oltrefrontiera“, ha riferito un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Al momento però tale “passaporto” – che può essere anche cartaceo – è solo disponibile per i cittadini cinesi e non è obbligatorio. Stati Uniti e Gran Bretagna stanno pensando a una forma analoga di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) E’ laa lanciare il“, con un programma appena attivato per consentire ai cittadini cinesi diare. Si tratta di un certificato digitale che mostra lo statusdel soggetto con i risultati dei test e vi si può accedere attraverso la piattaforma social WeChat. Lo scopo del certificato è di “aiutare a promuovere la ripresa economica mondiale e facilitare ifrontiera“, ha riferito un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Al momento però tale “” – che può essere anche cartaceo – è solo disponibile per i cittadini cinesi e non è obbligatorio. Stati Uniti e Gran Bretagna stanno pensando a una forma analoga di ...

