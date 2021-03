Il primario del Sant’Orsola: “Ogni giorno è una tragedia, ma siamo troppo assuefatti” (Di martedì 9 marzo 2021) Stefano Nava, primario di pneumologia e terapia intensiva all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, ha rilasciato un’intervista al sito del Corriere della Sera di cui si riporta un estratto. siamo la prima città ad essere tornata in lockdown. Questa semplice constatazione mi ha attirato insulti di Ogni genere, come se avessi voluto porre un marchio d’infamia sulla collettività. Ho tutti i 34 posti letto occupati da pazienti Covid e ho dovuto rubare un piano ad altri colleghi, come l’anno scorso. Quanti sono stati i morti del ponte Morandi? E quelli dell’ultimo terremoto? È come se Ogni giorno ci fosse una tragedia del genere. Ma ormai siamo troppo assuefatti e la voglia di voltare pagina conduce dritta alla rimozione, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) Stefano Nava,di pneumologia e terapia intensiva all’ospedaledi Bologna, ha rilasciato un’intervista al sito del Corriere della Sera di cui si riporta un estratto.la prima città ad essere tornata in lockdown. Questa semplice constatazione mi ha attirato insulti digenere, come se avessi voluto porre un marchio d’infamia sulla collettività. Ho tutti i 34 posti letto occupati da pazienti Covid e ho dovuto rubare un piano ad altri colleghi, come l’anno scorso. Quanti sono stati i morti del ponte Morandi? E quelli dell’ultimo terremoto? È come seci fosse unadel genere. Ma ormaie la voglia di voltare pagina conduce dritta alla rimozione, ...

